Renault chiude Ampère la società dedicata all’elettrico | era il progetto di punta di De Meo

Renault sta per chiudere Ampère, la divisione dedicata ai veicoli elettrici e ai software, che conta circa 12.000 dipendenti. Questo intervento segna una fase di riorganizzazione strategica per il gruppo, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e rinnovare l’approccio all’elettrico. La decisione riguarda un progetto considerato di punta da Luca De Meo, in un contesto di evoluzione del mercato automobilistico.

Renault si appresta a sciogliere Ampère, il suo ramo da 12.000 dipendenti dedicato ai veicoli elettrici e ai software. La società era stata creata alla fine del 2023 ed era uno dei progetti di punta dell’ex Ceo Luca De Meo. Ma ora, secondo quanto riporta Le Figaro, il costruttore automobilistico francese ha presentato ai sindacati la sua intenzione di chiudere la società entro il prossimo luglio. Una decisione che sarebbe a impatto zero sui dipendenti: “Ingegneri e operai verranno direttamente ricollocati nel gruppo Renault”, precisa Le Figaro aggiungendo che il nome Ampère resterà soltanto per la batteria elettrica denominata ‘Ampère Energy’ e il cosiddetto ‘Ampère Software’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

