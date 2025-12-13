Renault chiude il servizio di car sharing Zity a Milano e Madrid
Renault ha annunciato la chiusura del servizio di car sharing Zity a Milano e Madrid, due anni dopo aver interrotto l'attività a Parigi. La decisione segna un cambiamento nella strategia del gruppo nel settore della mobilità condivisa, lasciando i clienti senza questa opzione nelle città interessate.
AGI -Il gruppo . L'annuncio è arrivato oggi, a due anni dalla cessazione della stessa attività a Parigi. "Il servizio di car sharing Zity a Milano sarà interrotto a partire dal 18 dicembre e verrà progressivamente chiuso nel corso del primo semestre del prossimo anno", si legge in una nota del gruppo. Anche Madrid seguirà lo stesso percorso, segnando di fatto la fine definitiva del servizio. Zity aveva già lasciato Parigi all'inizio del 2024, citando "danni costanti" alla propria flotta. Successivamente aveva abbandonato anche Lione, l'unica altra città francese in cui era presente. Agi.it
