Recital della pianista Ozerova per la stagione dell’Agimus

Il recital della pianista Kamila Ozerova, parte della stagione dell’Agimus, propone un programma intitolato “Danza rituale del fuoco”. L’evento presenta composizioni di F. Il concerto offre un’occasione per ascoltare interpretazioni di qualità, in un contesto culturale dedicato alla musica classica.

c con il recital “Danza rituale del fuoco” della pianista Kamila Ozerova. Il programma di esecuzione prevede musiche di F. Chopin (Notturno in do diesis min. op. postuma), O. Respighi (Sei Pezzi), M. De Falla (Danza rituale del fuoco), M. Ravel (Pavane pour une infante défunte), F. Mendelssohn.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

