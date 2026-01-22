Recital della pianista Ozerova per la stagione dell’Agimus
Il recital della pianista Kamila Ozerova, parte della stagione dell’Agimus, propone un programma intitolato “Danza rituale del fuoco”. L’evento presenta composizioni di F. Il concerto offre un’occasione per ascoltare interpretazioni di qualità, in un contesto culturale dedicato alla musica classica.
c con il recital “Danza rituale del fuoco” della pianista Kamila Ozerova. Il programma di esecuzione prevede musiche di F. Chopin (Notturno in do diesis min. op. postuma), O. Respighi (Sei Pezzi), M. De Falla (Danza rituale del fuoco), M. Ravel (Pavane pour une infante défunte), F. Mendelssohn.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
I concerti dell'AGIMUS di Padova, tutti i dettagli della 33a Stagione concertistica internazionale 2026La 33ª stagione dei concerti dell’AGIMUS di Padova si svolge nel 2026, offrendo ogni domenica alle ore 16 un appuntamento di musica classica aperto a tutti gli appassionati.
Il Trio Rinaldo inaugura la 33esima stagione dell’Agimus di PadovaIl Trio Rinaldo inaugura la 33ª stagione dell’Agimus di Padova.
Argomenti discussi: I concerti dell'AGIMUS di Padova, tutti i dettagli della 33a Stagione concertistica internazionale 2026.
Al Lirico di Cagliari il violinista Vengerov e la pianista Osetinskaya. Grande attesa per il recital in programma sabato 24 alle 19 #ANSA facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.