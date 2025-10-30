ponte sullo stretto riunione di governo a palazzo chigi

Dopo decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei Conti ha bocciato la delibera del Cipess da 13,5 miliardi di euro che avrebbe permesso di iniziare i lavori del Ponte sullo Stretto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per la mattinata del 30 ottobre una riunione di governo a Palazzo Chigi «per affrontare la questione», ha spiegato Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera. Il vertice della maggioranza si dovrebbe tenere alle 10:30. Lo stesso il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, promotore dell’opera, ha commentato la decisione della Corte dei Conti definendola « un grave danno per il Paese » e «una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico». 🔗 Leggi su Lettera43.it

