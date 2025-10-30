Ponte sullo Stretto | riunione d’urgenza del governo a Palazzo Chigi
Il governo si riunirà questa mattina, 30 ottobre, a Palazzo Chigi per discutere del futuro del Ponte sullo Stretto di Messina, a seguito della recente decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess relativa al progetto dell'opera. Secondo quanto riferito da alcune fonti, la riunione è programmata per le 10,30. Meloni convoca il governo d'urgenza. La riunione è stata convocata d'urgenza nella serata di ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per affrontare immediatamente le conseguenze della decisione della Corte.
