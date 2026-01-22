I Razzie Awards 2026 si avvicinano, offrendo uno sguardo critico alle pellicole meno apprezzate dell’anno. A un giorno dagli Oscar, questa cerimonia si distingue per il suo approccio satirico, assegnando il riconoscimento al peggior film dell’anno. Un’occasione per riflettere con ironia sui momenti meno riusciti del cinema recente e sulle scelte che hanno suscitato maggiori delusioni tra pubblico e critica.

Appena 24 ore prima degli Oscar, andrà in scena una premiazione diametralmente opposta: quella che “premia” le peggiori produzioni cinematografiche dell’anno. I satirici e scanzonati Razzie Awards, il 14 marzo 2026 assegneranno il temuto titolo di peggior film. Quali sono gli sfortunati titoli e gli ancor più sfortunati attori che rischiano di tornare a casa con la statuetta dal valore di pochi dollari. Razzie Awards, i “premi” ai film peggiori. Da ormai 46 anni, la Golden Ranspberry Foundation fa ciò che la seriosa Academy non ha il coraggio di fare: decretare i più grandi flop della stagione cinematografica in corso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Razzie Awards 2026, tutti i candidati al premio per il peggior film dell’anno

Razzie Awards 2026, dalle stelle alle stalle: anche tre attrici Premio Oscar tra le peggiori dell’annoI Razzie Awards 2026 hanno annunciato le nominations, evidenziando i peggiori film e interpreti dell’anno.

Razzie Awards 2026 | Le nomination per i Peggiori Film del 2025Le nomination per i Razzie Awards 2026, che riconoscono i peggiori film del 2025, sono state ufficialmente annunciate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Razzie Awards 2026: sette nomination per Snow White; Razzie Awards 2026, Gal Gadot tra le attrici 'flop dell'anno': svelate tutte le nomination; Razzie Awards 2026: Snow White e War of the Worlds guidano le nomination per i peggiori del cinema; Razzie Awards 2026, Biancaneve e War of the Worlds guidano la 41esima edizione con 6 nomination.

Razzie Awards 2026, tutti i candidati al premio per il peggior film dell’annoTutti i candidati ai Razzie Awards 2026, le satiriche premiazioni che eleggono le peggiori produzioni cinematografiche dell’anno ... dilei.it

Razzie Awards 2026: ecco tutti i nominati!Il verdetto più temuto (e al tempo stesso più atteso) dell’anno è arrivato: sono state ufficializzate le nomination ai Razzie Awards 2026, i celebri anti-premi che ogni anno puntano il dito contro il ... cinefilos.it

Ecco le nomination ai Razzie Awards 2026: Peggior film “The Electric State” “Hurry Up Tomorrow” “Biancaneve” (2025) “Star Trek: Section 31” “War of the Worlds” (2025) Peggior attore Dave Bautista / “In the Lost Lands” Ice Cube / “War of the Worlds” Scott Ea - facebook.com facebook

Alla vigilia delle nomination agli #Oscar2026, sono state annunciate le candidature ai Golden Raspberry Awards o #RazzieAwards, che premiano i peggiori film, attori e registi cinematografici. Dominano le nomination War of The Worlds e Biancaneve con atto x.com