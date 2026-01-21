Razzie Awards 2026 dalle stelle alle stalle | anche tre attrici Premio Oscar tra le peggiori dell’anno

I Razzie Awards 2026 hanno annunciato le nominations, evidenziando i peggiori film e interpreti dell’anno. Tra le pellicole nominate figurano Biancaneve e La guerra dei mondi, mentre alcune attrici premiate con l’Oscar anni fa sono state riconosciute come le peggiori dell’anno. Questa edizione mette in luce le sfide e le delusioni del cinema recente, offrendo uno sguardo critico sulle produzioni che non hanno soddisfatto le aspettative.

Tra i film peggiori dell'anno i Razzie non hanno risparmiato Biancaneve e La guerra dei mondi, che guidano le nomination, ma nemmeno tre attrici che qualche anno fa hanno conquistato l'Oscar L'anno scorso, le protagoniste di Biancaneve Gal Gadot e Rachel Zegler sono salite insieme sul palco degli Oscar 2025, mentre la Disney si preparava all'attesissima uscita del film live-action tratto dalla fiaba. Un anno dopo, Biancaneve è tra i principali candidati a un premio molto diverso: i Razzie Awards 2026. Il remake in live-action della Disney ha ottenuto il più alto numero di nomination ai per nulla ambiti premi al peggio dell'anno, tra cui quella per il peggior film.

