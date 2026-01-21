Razzie Awards 2026 | Le nomination per i Peggiori Film del 2025

Le nomination per i Razzie Awards 2026, che riconoscono i peggiori film del 2025, sono state ufficialmente annunciate. Questi premi satirici evidenziano le produzioni considerate meno riuscite dell’anno appena concluso, offrendo uno sguardo critico sulle delusioni cinematografiche più discutibili.

Sono state annunciate le nomination per i Razzie Awards 2026, i premi satirici che celebrano i flop più eclatanti del cinema del 2025. Il nuovo Biancaneve della Disney (2025) e War Of The Worlds (2025) hanno dominato la nuova edizione dei Razzie Awards con sei nomination ciascuno, tra cui Peggior Film, Peggior Regista, Peggior Sceneggiatura, oltre alle categorie attoriali. A seguire, con cinque nomination, Hurry Up Tomorrow e Star Trek: Sezione 31. Tra i nomi di rilievo, candidati Oscar come Jared Leto (Peggiore Attore per Tron: Ares) e Michelle Yeoh (Peggior Attrice per Star Trek: Section 31). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Razzie Awards 2026: Biancaneve domina le nomination dei peggiori filmLe nomination dei Razzie Awards 2026 sono state annunciate, evidenziando i film considerati i peggiori dell’anno appena trascorso.

Razzie Awards 2026, Gal Gadot tra le attrici 'flop dell'anno': svelate tutte le nominationAnnunciate le nomination dei Razzie Awards 2026, i premi che vanno ai film considerati i peggiori dell'anno precedente: domina Biancaneve della Disney ... libero.it

Razzie Awards 2026: ecco tutti i nominati!Il verdetto più temuto (e al tempo stesso più atteso) dell’anno è arrivato: sono state ufficializzate le nomination ai Razzie Awards 2026, i celebri anti-premi che ogni anno puntano il dito contro il ... cinefilos.it

