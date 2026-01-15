Genova si candida a Capitale italiana del mare 2026

Genova ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale italiana del mare 2026. La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale, in conformità con il decreto del Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare. La candidatura mira a valorizzare il ruolo storico e strategico della città nel contesto marittimo nazionale, promuovendo sviluppo e sostenibilità nell’ambito delle politiche marine.

La Giunta comunale ha approvato la candidatura di Genova al titolo di 'Capitale Italiana del Mare 2026', istituito dalla presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Dipartimento per le Politiche del mare. L'iniziativa è stata proposta dal vice sindaco Alessandro Terrile, con delega allo Sviluppo Economico Sostenibile, all'Economia del Mare e ai Rapporti tra Porto e Città, di concerto con le assessore Tiziana Beghin (Commercio, Turismo, Marketing Territoriale e Progetti Europei) e Silvia Pericu (Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità ed Economia Circolare).

