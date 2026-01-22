Quattro persone mascherate hanno fatto irruzione in un appartamento sopra la cartolibreria “Il Cappellaio Matto” nel Comune di Forino, commettendo una rapina con spranghe di ferro. L’episodio ha generato l’intervento delle forze dell’ordine, avviando le indagini per identificare e catturare i responsabili. La vicenda evidenzia le tensioni legate alla sicurezza nel territorio e l’attenzione delle autorità sulla questione.

Tempo di lettura: 2 minuti Quattro ladri, mascherati, hanno fatto irruzione in un appartamento sopra la cartolibreria “Il Cappellaio Matto” al Comune di Forino. Attimi di terrore per mamma e figlia presenti: u n rapinatore ha puntato contro le donne una spranga di ferro contro. È bastato quello per mettere a terra la mamma, mentre la figlia Rosalia, che stava lavorando nel negozio con la nipote di sette anni, è corsa su, ha visto la cassaforte che volava giù dal balcone, mentre gli altri rapinatori la lanciavano giù. Rosalia è tornata giù, ha visto la macchina arrivare, caricare la cassaforte e scappare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina con spranghe di ferro in cartolibreria: caccia alla banda

