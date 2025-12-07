Banda armata rapina centro scommesse in orario di apertura è caccia al commando FOTO

Hanno agito almeno in cinque, secondo quanto ricostruito finora. Venerdì sera, 5 dicembre, intorno alle 21, al centro scommesse Snai di via Giovanni dalla Bande Nere, a pochi metri da piazza Gavinana.Sono entrati, almeno uno dei malviventi era armato di coltello, hanno minacciato i dipendenti e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Assalto alla stazione di Codogno: banda armata di flessibili irrompe in biglietteria

Gaza, reporter palestinese di Al Jazeera Saleh Al-Jaafrawi ucciso con 7 colpi d'arma da fuoco da banda armata ribelle sostenuta da Israele - VIDEO

Indagini internazionali e banda criminale arrestata a Piacenza per le rapine a mano armata in Svizzera

Ha 48 anni e sarebbe lui il basista delle rapine a mano armata compiute da una banda di palermitani un anno e mezzo fa nel torinese. - facebook.com Vai su Facebook

La Banda dell’ #EsercitoItaliano al Teatro #SanCarlo di #Napoli. Così il Capo di SM dell’ #Esercito, Gen. C.A. Carmine #Masiello: “Tre sono le ragioni principali di questo concerto, tutte fondate sui #valori, colonna portante della Forza Armata: “I 2.500 anni di N Vai su X

Rapina a mano armata in farmacia a Rieti, titolare minacciato dalla banda di pluripregiudicati - Due uomini arrestati per rapina in una farmacia del centro storico di Rieti: recuperati 600 euro, nessun ferito. Segnala virgilio.it

Cremona, sgominata la banda dei furti negli appartamenti e nei negozi - Secondo le indagini della polizia i quattro arrestati avrebbero messo a segno decine di colpi in Italia e all’estero ... Secondo rainews.it

Rapina nella villa dell'ex deputato Rocco Crimi a Velletri: i ladri puntano la pistola alla testa del guardiano - Sono entrati nella villa di famiglia dell’ex deputato Rocco Crimi e hanno minacciato con le armi il guardiano. Lo riporta ilmattino.it