Banda armata rapina centro scommesse in orario di apertura è caccia al commando FOTO

Firenzetoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno agito almeno in cinque, secondo quanto ricostruito finora. Venerdì sera, 5 dicembre, intorno alle 21, al centro scommesse Snai di via Giovanni dalla Bande Nere, a pochi metri da piazza Gavinana.Sono entrati, almeno uno dei malviventi era armato di coltello, hanno minacciato i dipendenti e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Assalto alla stazione di Codogno: banda armata di flessibili irrompe in biglietteria

Gaza, reporter palestinese di Al Jazeera Saleh Al-Jaafrawi ucciso con 7 colpi d'arma da fuoco da banda armata ribelle sostenuta da Israele - VIDEO

Indagini internazionali e banda criminale arrestata a Piacenza per le rapine a mano armata in Svizzera

banda armata rapina centroRapina a mano armata in farmacia a Rieti, titolare minacciato dalla banda di pluripregiudicati - Due uomini arrestati per rapina in una farmacia del centro storico di Rieti: recuperati 600 euro, nessun ferito. Segnala virgilio.it

banda armata rapina centroCremona, sgominata la banda dei furti negli appartamenti e nei negozi - Secondo le indagini della polizia i quattro arrestati avrebbero messo a segno decine di colpi in Italia e all’estero ... Secondo rainews.it

banda armata rapina centroRapina nella villa dell'ex deputato Rocco Crimi a Velletri: i ladri puntano la pistola alla testa del guardiano - Sono entrati nella villa di famiglia dell’ex deputato Rocco Crimi e hanno minacciato con le armi il guardiano. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Banda Armata Rapina Centro