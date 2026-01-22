Raccolta differenziata | Gazzaniga si conferma Comune Riciclone

Il Comune di Gazzaniga si conferma tra i territori lombardi più attenti alla gestione dei rifiuti, ricevendo il riconoscimento nell’ambito dell’evento “Comuni Ricicloni 2025” organizzato da Legambiente presso l’Università di Bergamo. Questa premiazione testimonia l’impegno di Gazzaniga nella promozione della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale.

Gazzaniga. Anche il Comune di Gazzaniga figura tra i comuni lombardi premiati nella mattina di mercoledì 22 gennaio all’evento “Comuni Ricicloni 2025”, organizzato da Legambiente all’Università degli Studi di Bergamo. Gazzaniga si conferma infatti tra le realtà virtuose della regione, avendo raggiunto livelli di eccellenza nella gestione della raccolta differenziata. “Gazzaniga – commenta l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente, Alberto Ongaro – con l’82,3% di raccolta differenziata e soli 70,4 kg di rifiuti indifferenziati pro capite all’anno si conferma un comune all’avanguardia nella gestione dei rifiuti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

