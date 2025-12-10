Baronissi Comune Riciclone 2025 | è prima nel salernitano nella raccolta differenziata
Baronissi si distingue nel salernitano conquistando il titolo di
Il comune di Baronissi ha ottenuto il riconoscimento di "Comune Riciclone 2025" nell'ambito della nona edizione dell'Ecoforum di Legambiente Campania. La cittadina si è classificata al primo posto nella provincia di Salerno tra i comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, confermando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Baronissi premiata Comune Riciclone 2025 e si conferma Comune Rifiuti Free - Zazoom Social News
Baronissi (SA) Comune Riciclone 2025 e si conferma Comune Rifiuti Free - Un risultato che nasce da una comunità consapevole e virtuosa’ Riceviamo e pubblichiamo. Scrive expartibus.it
Irpinia lontana dagli obiettivi: nel dossier Comuni Ricicloni 2025 emerge un territorio a due velocità - Il nuovo dossier Comuni Ricicloni 2025 di Legambiente Campania offre un quadro nitido della situazione irpina, restituendo l’immagine di una provincia ricca di potenzialità ma ancora lontana dai livel ... Come scrive irpinianews.it
Comune di Baronissi. . La notte, la Villa Comunale silenziosa e la magia delle luci di Natale che risplende Un viaggio nel Natale di Baronissi attraverso suggestive immagini dall’alto Vivi Baronissi Natale! Video realizzato da Angelo Concilio - facebook.com Vai su Facebook
