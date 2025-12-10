Baronissi Comune Riciclone 2025 | è prima nel salernitano nella raccolta differenziata

Salernotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Baronissi si distingue nel salernitano conquistando il titolo di

Il comune di Baronissi ha ottenuto il riconoscimento di "Comune Riciclone 2025" nell'ambito della nona edizione dell'Ecoforum di Legambiente Campania. La cittadina si è classificata al primo posto nella provincia di Salerno tra i comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, confermando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

