Cresce la raccolta differenziata in Toscana | Calcinaia è il comune più riciclone della provincia

Cresce la raccolta differenziata in Toscana: nel 2024 è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente superando il 68% (68,28).In numeri assoluti, anche a fronte di un lieve incremento dei rifiuti urbani, arrivati a 2,28 milioni di tonnellate, (+1,2%) si è ridotta di 26.000 tonnellate la parte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

IL PARERE - Odoardi (Rifiuti zero) sulla raccolta differenziata: "La 'consapevolezza' cresce con educazione e informazione" [FOTO] - facebook.com Vai su Facebook

Il mercato assicurativo italiano nel 2025 raggiunge nuovi traguardi: la raccolta sfiora i 90 miliardi di euro! Nel settore danni, le Compagnie estere superano quelle italiane per numero, raddoppiando la loro quota di mercato negli ultimi 15 anni. Oggi raccolg Vai su X

Cresce la raccolta differenziata: nel 2024 la Toscana supera il 68% - I dati per Ato e provincia: Arezzo con il 59,6% a +3,1 ... Segnala msn.com

Cresce la raccolta differenziata: nel 2024 la Toscana supera il 68%. Nella Piana solo Lastra a Signa oltre l’80% - Continua a crescere la raccolta differenziata in Toscana: nel 2024 è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente superando il 68% (68,28). Si legge su piananotizie.it

Cresce la raccolta differenziata in provincia di Grosseto: nel 2024 + 2,3 punti - La Regione Toscana comunica i dati della raccolta differenziata: ecco i risultati della provincia di Grosseto nel 2024 ... Come scrive grossetonotizie.com

Ecco i comuni più ricicloni della Toscana - TOSCANA: Larciano, Capannori e Montelupo Fiorentino i comuni più virtuosi. Lo riporta toscanamedianews.it

Lucca guida la Toscana nella raccolta differenziata: la provincia è prima con il 77,7 per cento - Tutti i dati regionali presentati al forum dell'economia circolare di Legambiente ... Segnala luccaindiretta.it

Tendenze rifiuti urbani e raccolta differenziata in Toscana nel periodo 2019-2023 - La produzione totale di rifiuti urbani in Toscana (espressa in tonnellate) ha mostrato una generale tendenza alla diminuzione negli ultimi 5 anni, infatti, la produzione è scesa da 2. Lo riporta arpat.toscana.it