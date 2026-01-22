Raccolta differenziata a Viterbo la classifica dei comuni | Nepi primo Tessenanno ultimo

La raccolta differenziata a Viterbo si conferma una pratica diffusa e efficace, con una percentuale complessiva del 67,3%, rendendo la provincia la migliore del Lazio. Tra i comuni, Nepi si distingue come il più virtuoso, mentre Tessenanno si posiziona in fondo alla classifica. Questo andamento riflette l’impegno delle comunità locali nel favorire pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Raccolta differenziata dei rifiuti, la provincia di Viterbo è la migliore del Lazio con una percentuale del 67,3%. Sono ben quaranta su sessanta i comuni "ricicloni", stando al dossier di Legambiente "Economia circolare nel Lazio nel 2025" da cui emerge che la media regionale è del 56,2%.I comuni.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Raccolta differenziata, Viterbo prima provincia del Lazio

Leggi anche: Dalla Provncia fondi ai Comuni per la raccolta differenziata, ma Latina non c'è

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Vitorchiano, raccolta differenziata porta a porta: distribuzione calendario 2026 e kit di buste; Ecoforum di Legambiente, la raccolta differenziata nella provincia di Rieti è del 58.7%; Individuati e multati gli zozzoni di via Saffi: l'avevano trasformata in discarica | FOTO; Potature in via Lorenzo da Viterbo, scatta il divieto di transito.

Raccolta differenziata: la Tuscia prima tra le province nel Lazio, Nepi al topLa provincia di Viterbo prima nel Lazio per raccolta differenziata con Nepi a guidare la classifica, seguita da altri 39 Comuni della Tuscia. civonline.it

A Viterbo il nuovo Ecoforum provinciale di Legambiente LazioPremiati i Comuni Ricicloni del viterbese e del reatino NewTuscia – VITERBO – La Provincia di Viterbo è la migliore del Lazio con il 67,3% di raccolta differenziata, quella di Rieti indietro con il 5 ... newtuscia.it

#Polla- Realizzato un nuovo centro di raccolta dei rifiuti finanziamenti da Pnrr. Struttura da 5800mq per rafforzare la differenziata #Ambiente #Cronaca #Struttura #Differenziata #Rifiuti #Finanziamenti #NanoTV facebook