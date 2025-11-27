Raccolta differenziata Viterbo prima provincia del Lazio

Viterbotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gestione dei rifiuti urbani, la provincia di Viterbo si conferma come una delle realtà più virtuose del Lazio. La Tuscia risulta prima a livello regionale per efficienza della raccolta differenziata, con una media stabilmente oltre il 70%. È quanto emerge dall'ultimo rapporto nazionale di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

raccolta differenziata viterbo prima provincia del lazio

© Viterbotoday.it - Raccolta differenziata, Viterbo prima provincia del Lazio

News recenti che potrebbero piacerti

Provincia di Viterbo prima nel Lazio per raccolta differenziata - La Provincia di Viterbo si conferma come una delle realtà più virtuose del Lazio nella gestione dei rifiuti urbani. Scrive tusciaup.com

Rifiuti riciclati, Tuscia prima ma il capoluogo perde colpi - Rispetto all’anno precedente tutte le province, tranne Rieti che resta stabile, incrementano le loro ... Secondo ilmessaggero.it

In Toscana cresce la differenziata, Lucca prima col 77,5% - Cresce, seppur di poco, la raccolta differenziata in Toscana: nel 2023 ha raggiunto il 66,64%, +07% rispetto all'anno precedente; calo invece dell'1% per la produzione di rifiuti urbani, a quota 2,15 ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Raccolta Differenziata Viterbo Prima