Dalla Provncia fondi ai Comuni per la raccolta differenziata ma Latina non c' è

La Provincia di Latina assegna ai Comuni i fondi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, ma il Comune capoluogo non ha partecipato al bando, e si scatena la polemica sulle politiche di settore dell’amministrazione comunale, con Lbc che annuncia anche un’interrogazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondisci con queste news

Domani in edicola su LA PROVINCIA di Fiumicino Fondi per contrastare l'erosione a Focene, maxi esercitazione all'aeroporto ? E molto altro... REDAZIONE: VIA MARTINENGO, 72 - Fiumicino Vai su Facebook

Dalla Provncia fondi ai Comuni per la raccolta differenziata, ma Latina non c'è - La Provincia di Latina assegna ai Comuni i fondi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, ma il Comune capoluogo non ha partecipato al bando, e si scatena la polemica sulle ... Secondo latinatoday.it

Provincia di Latina, raccolta differenziata: finanziati i progetti dei Comuni più virtuosi - Cinque interventi subito ammessi ai fondi regionali, altri in arrivo entro il 2026. Da latinaoggi.eu

Raccolta differenziata, in provincia sono 23 i comuni “virtuosi”. Latina ferma al 54% - La situazione, nel territorio pontino e in tutto il Lazio, descritta nel rapporto “Produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani nel Lazio – Risultati 2024” d Arpa. Riporta latinatoday.it

Provincia di Viterbo: prima nel Lazio per raccolta differenziata - NewTuscia – VITERBO – La Provincia di Viterbo si conferma come una delle realtà più virtuose del Lazio nella gestione dei rifiuti urbani. Come scrive newtuscia.it

Raccolta differenziata 2025, i Comuni promossi e quelli bocciati: tutti i numeri - Il Rapporto annuale sui rifiuti urbani del Lazio di Arpa, edizione 2025, fotografa una regione complessa, fatta di città turistiche, borghi montani, aree densamente popolate e comunità molto diverse t ... ilcaffe.tv scrive

Variante esterna di Arezzo: una task force di comuni sollecita la Regione a sbloccare i fondi necessari al progetto e chiamano a raccolta gli amministratori di tutta la provincia - Arezzo, 1 agosto 2025 – Variante esterna di Arezzo: una task force di comuni sollecita la Regione a sbloccare i fondi necessari al progetto e chiamano a raccolta gli amministratori di tutta la ... Come scrive lanazione.it