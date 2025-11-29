Rapina choc alle Poste di Stagno | armati di pistola e con il passamontagna minacciano i dipendenti e scappano con migliaia di euro

Livornotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina choc nella mattina di questo sabato 29 novembre alle Poste di Stagno dove tre persone - di cui almeno una armata di pistola, presumibilmente una scacciacani - con i passamontagna e il volto travisato hanno atteso l'orario di apertura degli uffici di via Marx per mettere a segno un colpo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

