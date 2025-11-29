Rapina choc alle Poste di Stagno | armati di pistola e con il passamontagna minacciano i dipendenti e scappano con migliaia di euro
Rapina choc nella mattina di questo sabato 29 novembre alle Poste di Stagno dove tre persone - di cui almeno una armata di pistola, presumibilmente una scacciacani - con i passamontagna e il volto travisato hanno atteso l'orario di apertura degli uffici di via Marx per mettere a segno un colpo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rapina alle poste: pistola puntata alla direttrice. I banditi sono fuggiti con un maxi bottino. Due dipendenti, sotto choc, sono state portate in ospedale. Polizia sul posto per le indagini, con le volanti e la Squadra mobile. - facebook.com Vai su Facebook
Rapina choc alle Poste di Stagno: armati di pistola e con il passamontagna, minacciano i dipendenti e scappano con migliaia di euro - Oltre centomila euro l'ammontare del bottino Rapina choc nella mattina di questo sabato 29 novembre al ... Come scrive livornotoday.it
Rapina a mano armata alle poste di Stagno, via 100.000 euro - Tre persone con il volto coperto da un passamontagna hanno fatto una rapina l'ufficio postale di Stagno, a Livorno, in via Marx riuscendo a impossessarsi di oltre 100mila euro in contanti. ansa.it scrive
Rapina a mano armata a Collesalvetti, rubati 120.000 euro alle poste di Stagno - 000 euro circa oggi nell'ufficio postale di Stagno, Collesalvetti, situato in via Marx, dove tre individui, con il volto coperto da un ... Si legge su gonews.it