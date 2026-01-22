Nel 2026, il cinema offre una selezione di produzioni imperdibili, tra cui “The Odyssey” di Christopher Nolan. Il regista ha già aperto la vendita dei biglietti, suscitando grande interesse tra gli appassionati. Questa pellicola rappresenta uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, confermando l’importanza di seguire le novità del settore per non perdere le uscite più significative.

Il film più atteso del 2026 è “The Odyssey” di Christopher Nolan. Lo sfacciato regista ha cominciato a vendere i biglietti lo scorso luglio, un anno prima dell’uscita. Forte di una vicenda che ha successo da millenni – ben salda nella memoria collettiva e nella letteratura dell’occidente – tenta una scommessa audace, a misura del suo talento indiscutibile. Sceglie come Ulisse – ma nel film usa il nome greco Odisseo – l’attore Matt Damon (già circolano le foto con elmo e cimiero, l’ornamento che pare uno scopettone). Anne Hathaway è Penelope (dopo il bis accanto a Meryl Streep con “Il diavolo veste Prada 2”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quello che non si può perdere al cinema nel 2026

Leggi anche: Olimpiadi invernali 2026, la guida completa su tutto quello che non vi potete perdere

Openda difeso da Adani: «Gli si può dire quello che si vuole ma dobbiamo ammettere questa cosa»In un contesto di discussione calcistica, Adani ha difeso Openda sottolineando che, nonostante le opinioni possano variare, ci sono aspetti della sua prestazione che meritano riconoscimento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

I FILM CHE ATTENDO DI PIÙ NEL 2026

Argomenti discussi: Il Ddl delega sul riordino del Ssn e quello che non convince; Buongiorno. Vi ripropongo il mio punto stampa da Tokyo.; I (never) explain #198 – Giovanna Repetto; Tumori professionali e ambientali: quel che non si vede.

Fiorella Mannoia cambia il testo di Quello che le donne non dicono, Enrico Ruggeri si infuria: «Una forzatura dettata dalla cultura woke»Una serata di sport internazionale, un palazzetto gremito e un evergreen della musica italiana pronto a risuonare. Durante la finale delle ATP Finals di Torino, Fiorella Mannoia torna su uno dei suoi ... leggo.it

Enrico Ruggeri su Quello che le donne: Le modifiche di Mannoia al brano sono un errore e una forzaturaEnrico Ruggeri ha definito un errore e una forzatura il cambiamento di Fiorella Mannoia al verso finale del suo brano Quello che le donne non dicono, dove il ‘sì’ è diventato un ‘no’. Ecco quali ... fanpage.it

Stasera al Cinema Caffé Lanteri doppio appuntamento da non perdere Alle 19:30 “ ” Alle 21:30 “ C” Due storie diverse, un’unica occasione per lasciarsi sorprendere dal grande cinema sul grande schermo! Vieni - facebook.com facebook

Intenso e magnetico: non perdere Michele Riondino in Primavera, al cinema. #PrimaveraIlFilm x.com