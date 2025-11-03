Olimpiadi invernali 2026 la guida completa su tutto quello che non vi potete perdere

Wired.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla cerimonia d'apertura alle mascotte, dalle medaglie al calendario di tutte le gare: quello che dobbiamo aspettarci in vista dei Giochi della XXV Olimpiade invernale. 🔗 Leggi su Wired.it

olimpiadi invernali 2026 la guida completa su tutto quello che non vi potete perdere

© Wired.it - Olimpiadi invernali 2026, la guida completa su tutto quello che non vi potete perdere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

olimpiadi invernali 2026 guidaOlimpiadi Milano-Cortina 2026: l'offerta "da medaglia d'oro" di Discovery+ ed Eurosport - A 100 giorni dall'inizio dei giochi olimpici invernali di Milano- Lo riporta libero.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: dove e come comprare i biglietti - Cortina 2026 sono sempre più vicine e mentre l'attesa aumenta, i biglietti diminuiscono: ecco come e dove comprarli ... Lo riporta trend-online.com

olimpiadi invernali 2026 guidaOlimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Olimpiadi Invernali 2026 Guida