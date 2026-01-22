Quelli che resistono a Trump | su Millennium la onda rossa oltre Mamdani

Su Millennium, un’analisi sulle sfide e le resistenze all’interno degli Stati Uniti di Donald Trump. Tra le sue strategie per il Venezuela e la Groenlandia, e le riforme all’Ice, si indaga come alcune forze si oppongano alla “onda rossa” e alle sue implicazioni politiche e sociali, oltre i discorsi di Mamdani. Un approfondimento per comprendere le dinamiche attuali e le possibili evoluzioni del panorama statunitense.

Donald Trump si è preso il Venezuela, vuole prendersi la Groenlandia e, sul fronte interno, ha trasformato l' Ice, l'agenzia di contrasto dell'immigrazione illegale, in una sorta di milizia personale. Ma negli Stati Uniti c'è qualcuno che resiste. Non solo Zohran Mamdani, il sindaco socialista di New York. A fronte della svolta autoritaria incarnata da Trump, monta una "onda rossa". Quella che ha portato un'altra socialista, Katie Wilson, alla guida di Seattle. Quella che ha riversato nelle piazze il movimento antitrumpiano No King. Quella che ha indotto Shawn Fain, nuovo leader del sindacato metalmeccanico Uaw, a lanciare l'idea di uno sciopero generale, pratica finora inesistente negli Stati Uniti.

