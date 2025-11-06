Zohran Mamdani ha ribaltato New York con l’onda dem che ha travolto Trump

Lanotiziagiornale.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte del 5 novembre 2025 New York ha avuto l’impressione di assistere per un attimo a un futuro possibile. Quando le proiezioni hanno assegnato la vittoria a Zohran Mamdani, trentiquattro anni, nato a Kampala da una famiglia indiana della diaspora e cresciuto nel Queens, le reazioni sono sembrate più grandi della città. Per alcuni, è l’ascesa di un outsider socialista alla guida della metropoli simbolo del capitalismo globale. Per altri, il ritorno della politica come campo di possibilità collettive: una campagna che non ha cercato la legittimazione dell’establishment e che pure è riuscita a rovesciarne gli equilibri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

zohran mamdani ha ribaltato new york con l8217onda dem che ha travolto trump

© Lanotiziagiornale.it - Zohran Mamdani ha ribaltato New York, con l’onda dem che ha travolto Trump

Altri contenuti sullo stesso argomento

zohran mamdani ha ribaltatoChi è Rama Duwaji, prima first lady Gen Z di New York accanto a Zohran Mamdani - Le sue illustrazioni a favore delle donne, contro la guerra a Gaza e in Sudan ... Si legge su iodonna.it

zohran mamdani ha ribaltatoZohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: le sfide titaniche che lo attendono e perché la sua vittoria è rivoluzionaria - Si chiama Zohran Mamdani, ed è appena diventato il 111° sindaco di New York City, scrivendo una pa ... Riporta domanipress.it

zohran mamdani ha ribaltatoRama Duwaji, chi è la moglie del nuovo sindaco di New York Mamdani: 28 anni, l'incontro su un'app, le illustrazioni e l'impegno per i palestinesi: «È la Lady D della Gen Z» - Con la storica elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, anche Rama Duwaji è salita alla ribalta come nuova first lady della Grande Mela. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zohran Mamdani Ha Ribaltato