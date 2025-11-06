Zohran Mamdani ha ribaltato New York con l’onda dem che ha travolto Trump

La notte del 5 novembre 2025 New York ha avuto l’impressione di assistere per un attimo a un futuro possibile. Quando le proiezioni hanno assegnato la vittoria a Zohran Mamdani, trentiquattro anni, nato a Kampala da una famiglia indiana della diaspora e cresciuto nel Queens, le reazioni sono sembrate più grandi della città. Per alcuni, è l’ascesa di un outsider socialista alla guida della metropoli simbolo del capitalismo globale. Per altri, il ritorno della politica come campo di possibilità collettive: una campagna che non ha cercato la legittimazione dell’establishment e che pure è riuscita a rovesciarne gli equilibri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Zohran Mamdani ha ribaltato New York, con l’onda dem che ha travolto Trump

