minnesota agenti ice arrestano un bimbo di 5 anni di ritorno da scuola

In Minnesota gli agenti dell’Ice, la controversa agenzia anti immigrazione americana, hanno fermato un bimbo di 5 anni, di nome Liam Ramos, mentre si trovava nel vialetto di casa ed era appena rientrato dalla scuola materna. Il fatto è stato denunciato dai funzionari del distretto scolastico di Columbia Heights, secondo cui il bambino è stato usato come esca per bussare alla porta e chiedere di entrare, permettendo agli agenti di controllare se ci fosse qualcun altro in casa. Lo riporta la Cbs. Nella stessa giornata un ragazzo di 17 anni è stato fermato mentre si recava a scuola, è stato fatto scendere dall’auto e arrestato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Minnesota fa causa al governo statunitense per porre fine alla presenza di agenti dell’ICE nello StatoIl Minnesota ha annunciato un’azione legale contro il governo federale degli Stati Uniti, con l’obiettivo di eliminare la presenza degli agenti dell’ICE nello Stato.

In Minnesota l'Ice ha arrestato anche bimbi di 5 e 10 anniAGI - Quattro alunni del distretto scolastico di Columbia Heights, nel nord di Minneapolis, tra cui un bambino di 5 anni e una bambina di 10 anni, sono stati fermati nelle ultime due settimane dagli ... agi.it

Sky tg24. . Agenti ICE hanno continuato i raid in Minnesota, prelevando un uomo da una casa a est di St. Paul mentre indossava solo biancheria e una coperta. Almeno sei agenti armati sono entrati nell’abitazione tra urla e riprese dei presenti con i cellulari. L’ - facebook.com facebook

Minnesota, intervengono i giudici: restrizioni agli agenti dell’Ice Il governatore mobilita la Guardia Nazionale Monica Ricci Sargentini, @Corriere x.com