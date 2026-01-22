Minnesota gli agenti dell’Ice arrestano anche minori Un bambino di 5 anni fermato mentre rientra dalla materna Dopo tocca al Maine

Gli agenti dell’Ice continuano a effettuare arresti di minori negli Stati Uniti, come avvenuto in Minnesota con un bambino di cinque anni e in Maine. Questa prassi, che solleva preoccupazioni sulla tutela dei minori e sulla trasparenza delle operazioni, sta alimentando il dibattito pubblico e la crescente indignazione tra la società civile. La questione evidenzia le tensioni tra le politiche migratorie e i diritti dei minori coinvolti.

Roma, 22 gennaio 2026 - Niente ferma gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), anche l'arresto dei minori entra nella normalità, e nella società civile americana aumenta la rabbia per questi raid di federali, oltretutto senza mostrare un mandato. Almeno 4 minori del distretto scolastico di Columbia Heights, nel nord di Minneapolis, sono finiti nei centri di detenzione federali. Bambino di 5 anni arrestato mentre tornava dalla materna. Dalle notizie che filtrano, molte volte semplici tam tam tra più impegnati nel contrastare l'azione illegale dell'Ice, un bambino di 5 anni e una bambina di 10 anni sono stati fermati nelle ultime due settimane.

