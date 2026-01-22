Quanto vi sentite sicuri nella vostra città? Rispondente al sondaggio Demopolis per AvellinoToday

Secondo il sondaggio Demopolis per AvellinoToday, è importante comprendere come i cittadini percepiscano la sicurezza nella propria città. Quali sono le principali preoccupazioni e criticità, tra zone rosse, strumenti di sicurezza come i metal detector e altri ambiti come la sanità? Rispondere a queste domande aiuta a riflettere sulla situazione attuale e sui possibili interventi per migliorare la qualità della vita urbana.

In tema di sicurezza urbana, quali timori avvertite più spesso? Che ne pensate delle zone rosse? E della proposta dei metal detector nelle scuole? Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete (sanità, traffico, costo della vita, ecc)? Partecipate (in meno di 3 minuti) al sondaggio esclusivo dell'Istituto Demopolis per le testate campane del Gruppo Citynews.

