Quanto vi sentite sicuri a Venezia? Partecipate al sondaggio Demopolis per VeneziaToday

Partecipa al sondaggio Demopolis per VeneziaToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza a Venezia. Ci interessa conoscere come percepisci la tua sicurezza nella città e in casa, i principali timori e le zone considerate più problematiche. La tua partecipazione aiuterà a comprendere meglio le esigenze della comunità e a individuare le aree di intervento prioritario. Contribuisci anche tu alla discussione sul benessere e la qualità della vita nella tua città.

Sicurezza, tre minuti per rispondere alle domande dell'indagine da parte dell'Istituto Demopolis per Today e le testate del Gruppo Citynews. I risultati saranno pubblicati fra qualche giorno Quanto vi sentite sicuri a Venezia? E nella vostra casa? In tema di sicurezza urbana, quali timori avvertite più spesso? Che ne pensate delle zone rosse? Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete (sanità, traffico, costo della vita, ecc)? Partecipate (in circa 3 minuti) al sondaggio esclusivo dell'Istituto Demopolis per Today e le testate del Gruppo Citynews.

