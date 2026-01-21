Quanto vi sentite sicuri a Piacenza? Partecipate al sondaggio Demopolis per ilPiacenzait

Partecipa al sondaggio di Demopolis su Piacenza, disponibile su ilPiacenza.it. Vogliamo conoscere le vostre opinioni sulla sicurezza urbana, i timori più diffusi e le aree di criticità nella città e nelle vostre case. La tua opinione è importante per capire meglio le sfide che affronta Piacenza oggi, tra sicurezza, sanità, traffico e costi della vita. Contribuisci alla discussione e condividi la tua esperienza.

Quanto vi sentite sicuri a Piacenza? E nella vostra casa? In tema di sicurezza urbana, quali timori avvertite più spesso? Che ne pensate delle zone rosse?Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete (sanità, traffico, costo della vita, ecc)?Partecipate.

