Il costo dell’energia elettrica oggi dipende dal mercato e dal prezzo di riferimento, il PUN (Prezzo Unico Nazionale). Questo valore rappresenta il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia, influenzando le tariffe nel mercato libero. Conoscere il PUN permette di comprendere meglio le variazioni di prezzo e le opportunità di risparmio per consumatori e imprese.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ovvero il valore di riferimento per la compravendita di energia sul mercato. Al 22 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,159 €kWh (pari a 159,285 euroMWh), segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti e confermando una tendenza rialzista rispetto ai mesi scorsi. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto e può includere costi aggiuntivi come commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. Tuttavia, il PUN rimane il punto di partenza per la formazione del prezzo finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Quanto serve per ricaricare l'AUTO ELETTRICA a CASA

Argomenti discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Conviene vendere il tuo oro oggi per guadagnare?; Prezzo gas al metro cubo oggi; HBO Max è arrivata in Italia: quanto costa l'abbonamento, dove guardarla, cosa cambia per chi ha NOW.

Ducati DesertX 2026: quando arriva, quanto costa e cosa sappiamo oggiL'ultima novità Ducati per quest'anno arriverà a febbraio, ma già ora abbiamo qualche interessante informazione che ci permette di capire come sarà davvero ... insella.it

Oggi Catania e tutta la costa orientale della Sicilia si sono svegliate profondamente ferite dal passaggio del Ciclone Harry. Le immagini della forza del mare della giornata di ieri sono davanti a tutti e il rumore delle onde, del vento, della pioggia risuona ancora - facebook.com facebook

Trovati resti della Basilica di Vitruvio a Fano (Pesaro Urbino) durante gli scavi in piazza Andrea Costa dai quali sono emerse delle colonne di grandi dimensioni. L'annuncio oggi del sindaco di Fano Luca Serfilippi: "Da oltre 2000 anni aspettavamo questa sc x.com