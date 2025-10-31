Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base delle contrattazioni tra domanda e offerta. Al 31 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,116 €kWh (116,44 €MWh), mentre la media di Ottobre 2025 è stata di circa 0,104 €kWh (104 €MWh). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore include, oltre al PUN, costi di dispacciamento, trasporto, oneri di sistema, accise e IVA. Attualmente, le offerte più competitive del mercato libero propongono prezzi energia tra 0,13 e 0,18 €kWh (tasse e oneri esclusi), ma la variabilità è elevata e dipende dal fornitore e dalla tipologia di contratto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

