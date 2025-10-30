Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, viene spesso utilizzato come riferimento per le offerte del mercato libero. Al 30 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,127 €kWh (126,65 €MWh), mentre la media di ottobre 2025 è stata di circa 0,12 €kWh. Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra 0,09 €kWh e 0,18 €kWh nei picchi più elevati. Nel mercato libero, i fornitori propongono tariffe che possono essere fisse o indicizzate al PUN, con aggiunta di costi di commercializzazione, oneri di sistema, accise e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
