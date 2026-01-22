Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer prenderanno il via nella short individual femminile di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. La gara, di 12,5 km, si svolgerà venerdì 23 gennaio alle ore 18, con trasmissione in diretta televisiva. Le azzurre, complessivamente cinque, affronteranno la competizione con il pettorale numero 4 (Vittozzi) e 7 (Wierer).

Saranno cinque le azzurre al via della 12.5 km short individual femminile di Nove Mesto Na Morave, in Cechia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, venerdì 23 gennaio, l’azione scatterà alle ore 18.15, e saranno 93 le atlete in gara. Tra le cinque italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 36, che scatterà alle ore 18:33:00, e Lisa Vittozzi, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 42, che sarà al via alle ore 18:36:00. La diretta tv della 12.5 km short individual femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella short individual di Nove Mesto 2026: n. di pettorale, orari, tv

