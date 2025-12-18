Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer oggi nella sprint di Annecy 2025 | orari n di pettorale tv
Oggi, nella sprint femminile di Annecy 2025, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer saranno tra le protagoniste. Quattro le azzurre in gara sulla 7.5 km, con partenza alle 14, in diretta dalla Francia. L’evento, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, promette emozioni e sfide intense per le atlete italiane e il pubblico appassionato.
Saranno quattro le azzurre al via della 7.5 km sprint femminile di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, giovedì 18 dicembre, l’azione scatterà alle ore 14.15, e saranno 103 le atlete in gara. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 Tra le quattro italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Lisa Vittozzi, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 48, che scatterà alle ore 14:39:00, e Dorothea Wierer, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 64, che sarà al via alle ore 14:40:30. 🔗 Leggi su Oasport.it
