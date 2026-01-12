Carnevale 2026 | quando inizia e quando finisce? Tutte le date

Il Carnevale 2026 si svolgerà tra il 9 febbraio e il 13 febbraio, per poi concludersi mercoledì grasso. Questa festività, ricca di tradizioni e eventi, rappresenta un momento di aggregazione e divertimento per molte comunità italiane. Conoscere le date precise permette di pianificare al meglio le celebrazioni e le attività legate a questa festa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul calendario del Carnevale 2026.

Quando sarà Carnevale 2026? Archiviato il Natale in tanti iniziano a domandarselo, desiderosi di mascherarsi e festeggiare tra coriandoli, stelle filanti e dolci tipici. Come ogni anno, le date del Carnevale cambiano in base alla Pasqua, che, nel 2026, cadrà il 5 aprile. Il periodo carnevalesco.

Carnevale 2026: quando inizia e quando finisce - Carnevale Ambrosiano (Cantù e dintorni) Si festeggia più tardi: il Sabato Grasso è il 21 febbraio 2026, e il Martedì Grasso Ambrosiano è il 24 febbraio (anche se spesso si riferisce al weekend ... quicomo.it

Carnevale Ambrosiano 2026 a Milano: date, eventi, dolci tipici e cosa fare - Date, cosa fare con bambini, dolci tipici, maschere e dritte anti- milanofree.it

