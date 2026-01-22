Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce

Il Carnevale del 2026 si svolgerà tra il 9 febbraio e il 13 febbraio. Questa festività, che precede la Quaresima, è caratterizzata da sfilate, maschere e tradizioni popolari. Le date variano leggermente a seconda delle regioni, ma generalmente il periodo si estende nei giorni immediatamente precedenti la Quaresima, offrendo un’occasione di festa e convivialità in molte città italiane.

Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. Come ogni anno, la data del Carnevale varia in base al calendario liturgico, essendo legata alla Pasqua. Le date principali del Carnevale 2026. Nel 2026 la Pasqua cade il 5 aprile, e di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra febbraio e inizio marzo. Le due date più importanti da segnare sono: Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026. Martedì Grasso: 17 febbraio 2026. Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima, che comincia con il Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio 2026).🔗 Leggi su Funweek.it

Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisceIl Carnevale 2026 si svolgerà tra febbraio e marzo, con date precise che variano a seconda della regione.

Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisceIl Carnevale nel 2026 si svolgerà tra il 9 e il 13 febbraio, con la data principale fissata il martedì grasso, il 17 febbraio.

Un Carnevale da... Brividi Felini! Cosa succede quando il Martedì Grasso incontra la Giornata Mondiale del Gatto Nasce il laboratorio più "morbido" e creativo dell'anno! Presso Vibrissa - Bottega di eccellenze di Lavis. Abbiamo deciso di festeggiare in mod - facebook.com facebook