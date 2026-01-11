Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce

Il Carnevale 2026 si svolgerà tra febbraio e marzo, con date precise che variano a seconda della regione. La festa inizia tradizionalmente con il giovedì grasso e termina con il martedì grasso, noto anche come Martedì Grasso. In Italia le celebrazioni sono caratterizzate da sfilate, maschere e tradizioni locali, che rendono questa ricorrenza un momento di convivialità e cultura popolare.

Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. Come ogni anno, la data del Carnevale varia in base al calendario liturgico, essendo legata alla Pasqua. Le date principali del Carnevale 2026. Nel 2026 la Pasqua cade il 5 aprile, e di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra febbraio e inizio marzo. Le due date più importanti da segnare sono: Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026. Martedì Grasso: 17 febbraio 2026. Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima, che comincia con il Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio 2026). 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Calciomercato invernale 2026: quando inizia, quando finisce e come seguirlo Leggi anche: Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale in Serie A, le date di gennaio 2026 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calendario scolastico e ponti 2026: la guida completa regione per regione. Ecco le date ufficiali per Carnevale, Pasqua e i “super ponti” di maggio e giugno - Il calendario scolastico 2026 offre ponti strategici per il 1° maggio e il 2 giugno, compensando un 25 aprile che cade di sabato. orizzontescuola.it

Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce - Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. msn.com

Carnevale di Viareggio 2026 - 3º Anteprima dei Lavori

Carnevale profuma di tradizione… dal 2006 Ogni anno, quando arriva Carnevale, nei nostri laboratori si rinnova una tradizione che portiamo avanti con passione da quasi vent’anni. Dal 2006 la nostra forneria è un punto di riferimento per i dolci tipici del - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.