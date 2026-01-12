Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce

Il Carnevale nel 2026 si svolgerà tra il 9 e il 13 febbraio, con la data principale fissata il martedì grasso, il 17 febbraio. Questa festività, che precede la Quaresima, prevede tradizionali sfilate, maschere e eventi in molte città italiane. Il periodo di celebrazione generalmente inizia alcune settimane prima, includendo varie manifestazioni e iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni carnevalesche.

Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell'anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. Come ogni anno, la data del Carnevale varia in base al calendario liturgico, essendo legata alla Pasqua. Le date principali del Carnevale 2026. Nel 2026 la Pasqua cade il 5 aprile, e di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra febbraio e inizio marzo. Le due date più importanti da segnare sono: Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026. Martedì Grasso: 17 febbraio 2026. Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l'ultimo giorno di festeggiamenti prima dell'inizio della Quaresima, che comincia con il Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio 2026).

Calendario scolastico e ponti 2026: la guida completa regione per regione. Ecco le date ufficiali per Carnevale, Pasqua e i “super ponti” di maggio e giugno - Il calendario scolastico 2026 offre ponti strategici per il 1° maggio e il 2 giugno, compensando un 25 aprile che cade di sabato. orizzontescuola.it

