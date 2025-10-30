Credit Agricole in Italia l' utile netto è pari a 1.188 milioni di euro al 30 settembre 2025

Cesenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato al 30 settembre 2025 un risultato netto aggregato di 1.188 milioni di euro, di cui 952 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. Ne dà notizia la banca in una nota.“L’attività commerciale - viene spiegato - continua a essere dinamica, con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

credit agricole italia utileCrédit Agricole corre nei conti ma frena in Borsa: Italia strategica anche grazie a Banco Bpm - Crédit Agricole chiude i primi nove mesi del 2025 con utili in crescita e un trimestre record grazie anche alla rivalutazione della quota in Banco Bpm. Da msn.com

credit agricole italia utileCrèdit Agricole, in Italia utile netto sale a 1.188 mln nei primi 9 mesi 2025 - MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Crèdit Agricole in Italia ha registrato al 30 settembre 2025 un risultato netto aggregato di 1. Secondo msn.com

credit agricole italia utileCrédit Agricole, trimestrale positiva: utile a 1.188 milioni nei primi 9 mesi per il gruppo in Italia - Il gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato al 30 settembre 2025 un risultato netto aggregato di 1. Segnala gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Credit Agricole Italia Utile