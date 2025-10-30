Crédit Agricole Italia i risultati dei primi nove mesi del 2025

Crédit Agricole Italia ha proseguito nel proprio percorso di costante generazione di redditività, segnando nei primi nove mesi del 2025 un utile netto civilistico consolidato pari a 693 milioni di euro (+5,2 per cento aa), grazie al proprio modello di business bilanciato e diversificato che pone la clientela al centro. Pur in un contesto sempre più dinamico e competitivo, ha confermato il deciso sostegno al fabbisogno finanziario di famiglie e imprese, mettendo a disposizione una vasta gamma di prodotti e servizi specialistici offerti da tutte le società del Gruppo in Italia, consolidando la concretezza di una strategia commerciale che ha ottenuto risultati positivi trasversali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

