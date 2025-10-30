Crédit Agricole Italia i risultati dei primi nove mesi del 2025
Crédit Agricole Italia ha proseguito nel proprio percorso di costante generazione di redditività, segnando nei primi nove mesi del 2025 un utile netto civilistico consolidato pari a 693 milioni di euro (+5,2 per cento aa), grazie al proprio modello di business bilanciato e diversificato che pone la clientela al centro. Pur in un contesto sempre più dinamico e competitivo, ha confermato il deciso sostegno al fabbisogno finanziario di famiglie e imprese, mettendo a disposizione una vasta gamma di prodotti e servizi specialistici offerti da tutte le società del Gruppo in Italia, consolidando la concretezza di una strategia commerciale che ha ottenuto risultati positivi trasversali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Crédit Agricole risultati 2025: utile 7,12 miliardi, Italia a 1,188 miliardi - Il Crédit Agricole ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con un utile netto di pertinenza del Gruppo pari a 7,12 miliardi di euro, in crescita dell’11,4% rispetto al 2024. Scrive cataniaoggi.it
Crédit Agricole, in Italia utile netto sale a 1.188 mln nei primi 9 mesi 2025 - Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato al 30 settembre 2025 un risultato netto aggregato di 1. Da msn.com
Crédit Agricole corre nei conti ma frena in Borsa: Italia strategica anche grazie a Banco Bpm - Crédit Agricole chiude i primi nove mesi del 2025 con utili in crescita e un trimestre record grazie anche alla rivalutazione della quota in Banco Bpm. Riporta msn.com