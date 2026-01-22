Qualiano ennesimo incidente in via Falcone

A Qualiano, in via Falcone, si è verificato un nuovo incidente coinvolgendo una vettura della Polizia municipale di Villaricca e una Panda. L'evento è avvenuto nelle ultime ore, senza riportare feriti gravi. La presenza delle forze dell'ordine indica che si sta ancora valutando la dinamica e le eventuali cause dell'incidente.

Qualiano. Ancora un incidente in via Falcone a scontrarsi una vettura della Polizia municipale di Villaricca con una Panda. Sul posto i Carbinieri del NORM. Ancora un incidente sulle strade cittadine nella periferia di Qualiano. A scontrarsi questa vola una Panda con una Lancia Delta del Comune di Villaricca in uso alla Polizia Municipale. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Giugliano per i rilievi del Caso e la Polizia Locale di Qualiano. L'incidente ha prodotto solo danni alle vetture, ma nessun ferito. L'ennesimo episodio che accende di nuovo i riflettori sulla sicurezza stradale a Qualiano, soprattutto in periferia.

