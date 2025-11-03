Incidente a Qualiano in via Falcone | scontro tra due auto nessun ferito
Paura nella serata del 2 novembre per un incidente. Ritorna la questione della sicurezza stradale solo il 31 dicembre un’altro incidente in pieno centro a Qualiano.. Un nuovo incidente si è verificato nella serata di sabato 2 novembre a Qualiano, in via Falcone. Due vetture si sono scontrate nella zona periferica della città, generando momenti di paura tra i residenti e gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, solo alcune contusioni e tanto spavento. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto a causa del mancato rispetto di uno stop. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
