Quale strumento medico è stato usato sulla ISS | la rivelazione degli astronauti rientrati in anticipo

Durante un’emergenza medica sulla ISS, gli astronauti hanno utilizzato un ecografo portatile, rivelatosi uno strumento essenziale per la diagnosi e il trattamento a distanza. Questa tecnologia, compatta e efficace, ha permesso all’equipaggio di gestire la situazione in modo tempestivo e preciso, evidenziando l’importanza delle attrezzature mediche di ultima generazione nello spazio.

