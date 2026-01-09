Nasa problema medico sulla ISS | equipaggio rientra in anticipo

La Nasa ha deciso di anticipare il rientro di quattro astronauti dalla Stazione spaziale internazionale a causa di un problema medico improvviso. La decisione mira a garantire le cure necessarie agli astronauti coinvolti, mantenendo la sicurezza dell’intero equipaggio e rispettando le procedure di emergenza in ambiente spaziale. Il rientro è programmato nel rispetto delle tempistiche più appropriate, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute.

La Nasa programma il rientro anticipato per quattro astronauti attualmente a bordo della Stazione spaziale internazionale per via di un problema medico che ha colpito improvvisamente uno di loro. Lo ha comunicato il capo dell'agenzia Usa Jared Isaacman in una conferenza stampa del 9 gennaio, senza tuttavia fornire dettagli sulla natura dell'emergenza e limitandosi a precisare che il membro dell'equipaggio in questione è in « condizioni stabili ». Per tranquillizzare gli animi, la Nasa ha aggiunto che la situazione attuale non costituisce un'emergenza, ma che « un rischio persistente » ha spinto a prendere una decisione storica.

