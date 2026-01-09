Nasa rientro anticipato per Crew-11 | problema medico sulla ISS astronauti riportati a Terra

Per la prima volta nella storia della Nasa, gli astronauti della missione Crew-11 lasceranno anticipatamente la Stazione Spaziale Internazionale a causa di un problema medico. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dell’equipaggio e permettere un rapido rientro sulla Terra. La situazione è sotto controllo e le operazioni di rientro sono in corso, segnando un episodio importante nella gestione delle emergenze spaziali.

Per la prima volta in assoluto nella storia della Nasa gli astronauti lasceranno la Stazione Spaziale Internazionale in anticipo a causa di un problema medico. L'agenzia spaziale americana ha infatti annunciato giovedì pomeriggio (8 gennaio) di aver deciso di riportare a Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) i quattro astronauti della missione Crew-11 di SpaceX in anticipo rispetto a quanto programmato a causa di un problema medico riscontrato da un membro dell'equipaggio in orbita. L'astronauta interessato, la cui identità non è stata rivelata per rispetto alla riservatezza, è in condizioni stabili e non presenta criticità.

