Quale futuro per l’accordo stoppato tra Mercosur e Unione europea

L’accordo tra Mercosur e Unione europea, annunciato con entusiasmo, ha incontrato rapidamente ostacoli e ha visto la sua approvazione interrompersi dopo pochi giorni. La sua durata breve solleva interrogativi sul futuro di questa intesa commerciale e sulle possibili evoluzioni nei rapporti tra le due aree. In questo contesto, è importante analizzare le ragioni di questa frenata e le prospettive per un eventuale rilancio.

È durato poco meno di una settimana l’entusiasmo per l’approvazione dell’accordo tra i Paesi membri del Mercato Comune del Sud (Mercosur) e l’Unione europea. Dopo la firma preliminare del trattato era necessaria l’approvazione del Parlamento europeo. Quella che invece è arrivata è stata la richiesta di portare la bozza dell’accordo alla Corte di giustizia europea. La scelta è stata decisa da 334 voti a favore e 324 contrari, con 11 astensioni. La petizione è quella di valutare la compatibilità con i Trattati dell’Accordo di partenariato e dell’Accordo commerciale interinale firmata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, con i Paesi membri del Mercosur, cioè Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. 🔗 Leggi su Formiche.net

Perché l’accordo tra Unione Europea e Mercosur non preoccupa TrumpL’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, firmato a gennaio, è stato temporaneamente sospeso dal Parlamento europeo.

L’Unione europea approva l’accordo di libero scambio con il MercosurL’Unione europea ha approvato il nuovo accordo di libero scambio con il Mercosur, dopo oltre venticinque anni di negoziati.

