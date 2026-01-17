Punto nascita della Gruccia Giani | Pronti a chiedere la deroga ma servono più parti

Questa mattina all’ospedale Santa Maria alla Gruccia si è tenuta una conferenza stampa per discutere del futuro del punto nascita, in relazione alle normative nazionali e alle possibili conseguenze sulla sua apertura. Il direttore Giani ha dichiarato che sono pronti a chiedere una deroga, ma è necessario coinvolgere più parti per garantire la continuità del servizio.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina all'ospedale Santa Maria alla Gruccia una conferenza stampa dedicata al futuro del punto nascita e al rischio di una sua possibile chiusura nei prossimi anni, legato al mancato raggiungimento dei parametri minimi stabiliti dalla normativa nazionale. All'incontro hanno partecipato i sindaci del Valdarno e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha illustrato un quadro complesso e non circoscritto al solo ospedale valdarnese. La situazione della Gruccia, infatti, rientra in una criticità più ampia che coinvolge complessivamente sette-otto ospedali della Toscana.

