Pronto il rinnovo di McTominay | contratto fino al 2031

Il Napoli ha annunciato il rinnovo del contratto di Scott McTominay, che sarà legato al club fino al 2031. Questa decisione mira a consolidare la presenza del centrocampista nella squadra e a garantire stabilità alla rosa. L’accordo si inserisce in un’ottica di pianificazione a lungo termine per rafforzare la competitività del team nel prossimo futuro.

Non solo mercato in entrata e in uscita: il Napoli lavora anche per consolidare le certezze emerse in questa stagione. Tra queste, una su tutte ha assunto un peso centrale nello scacchiere azzurro: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è diventato rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra, trascinando il Napoli con continuità sia in campionato sia nelle competizioni europee. Prestazioni, leadership e numeri lo hanno portato al centro delle attenzioni della dirigenza, che ora vuole evitare qualsiasi rischio futuro. Secondo quanto raccontato su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, il club ha già iniziato a muoversi in modo concreto per prolungare il legame con il giocatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Napoli vuole blindare McTominay fino al 2031: pronto anche un aumento di stipendioIl Napoli lavora per blindare Scott McTominay con un nuovo contratto fino al 2031, includendo anche un aumento di stipendio.

