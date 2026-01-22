Il Napoli lavora per blindare Scott McTominay con un nuovo contratto fino al 2031, includendo anche un aumento di stipendio. Nonostante le restrizioni del saldo zero che limitano le operazioni di mercato, la società si concentra sulla stabilità del centrocampo. La trattativa sembra promettente e rappresenta una strategia per consolidare l’importante reparto nel lungo termine.

Nonostante il calciomercato del Napoli sia bloccato dai lacci del saldo zero, arrivano buone notizie sul fronte rinnovo di McTominay. Ne parla Schira su X. Ricordiamo che tale blocco dipende dal cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo indice della salute finanziaria del calcio. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. La Figc ha stabilito che per la stagione 202526 la somma di queste tre voci non dovesse superare l’80% dei ricavi di un club (scenderà al 70% per il 202627). Nonostante la maxi-plusvalenza ottenuta dalla cessione di Kvara, le entrate sono diminuite a causa dell’assenza dalla ricca Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli vuole blindare McTominay fino al 2031: pronto anche un aumento di stipendio

Napoli, rinnovo fino al 2030 per blindare il BIG! Il piano è già prontoIl Napoli lavora al rinnovo contrattuale di Scott McTominay, puntando a garantire stabilità al centrocampo fino al 2030.

Leggi anche: Conte Napoli, De Laurentiis vuole blindare il tecnico con il rinnovo. Sarebbe pronto a fargli questa offerta

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il Napoli blinda McTominay, pronto il rinnovo: la rivelazione di Schira; Serie A, oggi i recuperi: l'Inter sfida il Lecce, il Napoli ospita il Parma; La Juve vuole blindare McKennie: il rinnovo, le sirene di mercato e un retroscena; Copenaghen-Napoli in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.

Copenaghen-Napoli in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiIl Napoli vola in Danimarca per cercare di blindare l'accesso agli spareggi per gli ottavi della Champions League: dove vedere la partita contro il Copenaghen ... fanpage.it

L'Inter cerca l'allungo, il Napoli vuole sognare: Lecce e Parma arbitri della lotta scudettoDopo l'accesissimo scontro diretto e il pari marchiato a fuoco dalla doppietta di Scott McTominay, l'Inter e il Napoli tornano nuovamente in campo per i recuperi della 16a giornata. Le gare rinviate p ... msn.com

Il Messaggero: “È una partita a scacchi quella che il Napoli sta giocando contro le big della Serie A ma che molto probabilmente è destinato a perdere”. Nessuno vuole fare retromarcia. - facebook.com facebook

ULTIM’ORA: Il #Napoli spinge per #Maldini. Contatti diretti tra #Napoli e #Atalanta. Il club azzurro vuole puntare sul calciatore per sostituire #Lang. @CorSport x.com