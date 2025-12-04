Il commissario nega l' ingresso alle auto ai genitori dell' asilo | Pronti a trasferire i nostri figli altrove

Casertanews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da settimane tutti i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni hanno segnalato, prima alla dirigente scolastica e poi al Commissario della Fondazione, una problematica molto sentita riguardante la sicurezza dei piccoli alunni. I genitori hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

il commissario nega l ingresso alle auto ai genitori dell asilo pronti a trasferire i nostri figli altrove

© Casertanews.it - Il commissario nega l'ingresso alle auto ai genitori dell'asilo: "Pronti a trasferire i nostri figli altrove"

News recenti che potrebbero piacerti

Auto, il commissario UE al Commercio riduce le speranze di un rapido accordo con l’India - Cosa sappiamo delle trattative e perché potrebbero essere strategiche Roma, 19 settembre 2025 – Lo ... Secondo quotidiano.net

Auto elettriche, il commissario per il clima: «Non si torna indietro su target Ue». Nissan taglia 9mila posti di lavoro - «Penso che ci sia un futuro luminoso per i biocarburanti, ne abbiamo bisogno di più, ma non possiamo riaprire gli impegni presi in Ue su come procedere nell'automotive». Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Commissario Nega Ingresso Auto