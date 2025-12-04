Da settimane tutti i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni hanno segnalato, prima alla dirigente scolastica e poi al Commissario della Fondazione, una problematica molto sentita riguardante la sicurezza dei piccoli alunni. I genitori hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Il commissario nega l'ingresso alle auto ai genitori dell'asilo: "Pronti a trasferire i nostri figli altrove"