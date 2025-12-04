Il commissario nega l' ingresso alle auto ai genitori dell' asilo | Pronti a trasferire i nostri figli altrove
Da settimane tutti i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni hanno segnalato, prima alla dirigente scolastica e poi al Commissario della Fondazione, una problematica molto sentita riguardante la sicurezza dei piccoli alunni. I genitori hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
A #NUORO IL COMMISSARIO DELLA BIBLIOTECA SATTA AFFIDA A UN LEGALE IL RECUPERO DELLE QUOTE CONSORTILI ARRETRATE PER 1.281.263,56 EURO, MA LA PROVINCIA NEGA IL DEBITO: «LA POSIZIONE DELL’ENTE NON COINCIDE CO - facebook.com Vai su Facebook
Auto, il commissario UE al Commercio riduce le speranze di un rapido accordo con l’India - Cosa sappiamo delle trattative e perché potrebbero essere strategiche Roma, 19 settembre 2025 – Lo ... Secondo quotidiano.net
Auto elettriche, il commissario per il clima: «Non si torna indietro su target Ue». Nissan taglia 9mila posti di lavoro - «Penso che ci sia un futuro luminoso per i biocarburanti, ne abbiamo bisogno di più, ma non possiamo riaprire gli impegni presi in Ue su come procedere nell'automotive». Si legge su ilgazzettino.it