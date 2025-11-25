Leo non c’è più ma potete farcela Appello di Galli ai genitori del bimbo morto all’asilo Il portiere azzurro ha perso un figlio

Arezzo, 25 novembre 2025 – “Il dolore non passa ma si impara a conviverci. L’unica cosa che mi rasserena è la certezza che un giorno lo rivedrò”. Giovanni Galli  parla del figlio Niccolò ma è come se parlasse di Leo Ricci, il bimbo di due anni morto mentre giocava nel giardino dell’asilo. Perché lo strazio di chi sopravvive alla persona che ha messo al mondo è lo stesso. E perché avendo attraversato il deserto del dolore, può indicare i passi a Caterina e Alessandro. Niccolò, aveva 17 anni: morì in un incidente stradale nel 2001. Era una promessa del calcio, giocava nel Bologna, in prestito dall’Arsenal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

