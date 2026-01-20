Il Bologna si prepara ad affrontare il Celtic giovedì 22 gennaio alle 18:45 al Dall’Ara, nella settima giornata della fase a gironi di Europa League. In questa occasione, si analizzano formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida, che rappresenta un’occasione importante per i rossoblù di rilanciarsi in competizione europea.

Il Bologna torna a concentrarsi sull’Europa League anche per dimenticare il brutto momento in Serie A è giovedì ospita il Celtic al Dall’Ara per la settima partita del girone. Gli emiliani hanno perso solo nel debutto con l’Aston Villa ma da lì in poi hanno ottenuto 11 punti e sono ancora in corsa per un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Celtic (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Brann Bergen-Midtjylland (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiGiovedì 22 gennaio alle 18:45 si affrontano Brann e Midtjylland nella settima giornata del girone di UEFA Europa League.

PAOK-Real Betis (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Sfida tra squadre in ottima saluteIl 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 si affrontano PAOK e Real Betis nella settima giornata dell’Europa League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bologna-Celtic quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; Probabili formazioni Bologna-Celtic: chi gioca titolare e le ultime su Skorupski, Orsolini, Castro, Hyun-Jun e Maeda; I temi della settima giornata di Europa League; Bologna vs Celtic.

Bologna-Celtic: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni - Sky è la casa dell’Europa League e di tutte le coppe europee per questa stagione: Bologna-Celtic sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201) in diretta tv e su Sky Sport Calcio sul canale 252. Ci ... msn.com

Probabili formazioni Bologna-Celtic: chi gioca titolare e le ultime su Skorupski, Orsolini, Castro, Hyun-Jun e Maeda - O'Neill si affida a Maeda in qualità di riferimento centrale del tridente offensivo: ai suoi lati Hyun-Jun e Tounekti. McGregor in cabina di regia, l'ex Arsenal Tierney terzino sinistro. In porta ... goal.com

EUROPA LEAGUE - Roma-Stoccarda, arbitra l'inglese Brooks, a Bologna-Celtic il greco Fotias, le designazioni ift.tt/gkGKj7b x.com

Designato l'arbitro per la sfida di Europa League di giovedì al Dall'Ara tra Bologna e Celtic! La terna è completata da: Meintanas (GRE) e Papadakis (GRE), con quarto uomo Tsakalidis (GRE) e addetti VAR Evangelou (GRE) e Van Driessche (BEL) - facebook.com facebook